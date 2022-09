Il sindaco di Rosolini mette le ali al candidato all'Ars Riccardo Gennuso

A Rosolini tutti volevano conoscere la decisione del sindaco Giovanni Spadola sulle regionali del 2022. Ed è stato lui stesso a dirlo a chiare lettere che il suo candidato all'Ars è il giovane forzista, Riccardo Gennuso. L'occasione si è presentata questa sera in occasione dell'inaugurazione del Comitato elettorale di Gennuso, nei dintorni di piazza Masaniello. "Ci conosciamo da quando eravamo bambini, siamo amici da sempre e politicamente ci ritroviamo sulla stessa sintonia. Lavorare fianco a fianco per il bene comune di Rosolini". Così Spadola applaudito ed amato dai suoi concittadini, per quanto di buono ha fatto vedere in poco più di 10 mesi di amministrazione. Il sindaco ha raccontato delle mille difficoltà quotidiane in un Comune al dissesto finanziario. "Grazie all'interessamento di Riccardo Gennuso - ha detto il sindaco - abbiamo ottenuto un finanziamento della Regione per la Sagra del mosto. E non è ancora parlamentare, ma il 26 settembre lo sarà".

In apertura erano state le belle parole pronunciate da Gennuso a elogiare il 'mio amico sindaco che dopo 20 anni di grande sete ha portato l'acqua nel quartiere del Sacro Cuore. ma è un giovane che lavora h24 per la città e che la notte dorme appena 5 ore". Prima del taglio del nastro due parole solo state spese pro Riccardo Gennuso da Lorenzo Gennaro, figlio d'arte, del leader del Movimento Etica e dalla vice presidente del consiglio comunale di Rosolini, Concetta Cavallo di Giovani Rosolinesi. Presenti, tra gli altri anche la compagna del candidato, la signora Iole ed il figlio Giuseppe junior. Al taglio del nastro ha preso parte la parlamentare all'Ars di Forza Italia, Daniela Ternullo.