Regionali, due gruppi storici di Floridia si schierano con Peppe Carta

Due notabili della politica floridiana, Tony Caccamo e Nino Di Mauro, stasera hanno portato a Villa 7 Ulivi il sindaco di Melilli, Peppe Carta. Lo hanno presentato ai loro amici e sostenitori da sempre, per contribuire alla sua elezione all'Ars dove è in campo con la lista dell'Mpa. Gli autonomisti si affidano al successo di Carta per potere superare la soglia di sbarramento del 5 per cento. "Abbiamo deciso di sostenere Carta perchè condividiamo il suo modo di governare e lo ha dimostrato già a Melilli nei primi cinque anni. La politica - aggiunge Di Mauro - deve svecchiarsi e Carta è l'uomo giusto al posto giusto. Non vedo altre offerte politiche interessanti".