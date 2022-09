Controlli negli agriturismi, multata una struttura di Palazzolo

I Carabinieri delle Stazioni di Cassaro, Buccheri e Palazzolo Acreide, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa e del SIAN dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, hanno controllato diverse attività di ristorazione dei rispettivi comuni del comprensorio ibleo. In un agriturismo hanno rilevato la presenza di 8 lavoratori in nero nonché varie violazioni in materia igienico sanitaria ed hanno elevato complessivamente sanzioni per oltre 35 mila euro.

Gli operatori hanno altresì accertato che nella serata del controllo, presso l’agriturismo, si sarebbe dovuto svolgere il concerto di un noto cantante, ma risultando le assenti le previste autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’evento non si è tenuto.

Al vaglio delle autorità la posizione dell’imprenditore titolare dell’agriturismo e dell’imprenditore titolare della ditta di sicurezza che avrebbe dovuto gestire l’organizzazione dell’evento.