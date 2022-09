Scicli, la società di Handball "si propone" alle scuole con il progetto "Pallamano...il gioco del fair play"

L’Asd Handball Scicli Social Club si propone alle scuole di ogni ordine e grado con il progetto “Pallamano … Il gioco del fair play”, predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, per favorire una crescita dei giovani anche sotto l’aspetto del benessere fisico e verso una sana socializzazione, stimolando comportamenti leali e costruttivi.

In adesione a tale orientamento, è stato inviato il progetto in premessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Scicli, con l’obiettivo di promuovere la disciplina della pallamano nel settore scolastico. Ben consapevole che lo sport è fondamentale nella formazione e nell'educazione dei ragazzi.

Il compito della società gialloverde nel settore giovanile sarà quello di formare uomini prima e atleti poi, ricercando innanzitutto, lo sviluppo di tutte le componenti della personalità dei ragazzi. E’ sicuramente un percorso molto lungo e prevede costanti miglioramenti ottenuti con gradualità e grande pazienza.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale che la scuola si apra al territorio, mettendo a disposizione le sue competenze e le sue strutture affinché le risorse del territorio diventino risorse per i giovani, in un quadro in cui la scuola non è destinataria ma propositiva e protagonista del progetto educativo, tramite gli insegnanti. La disponibilità alla pratica sportiva fra gli allievi farà loro acquisire nuove abilità motorie. La scuola è l’ambiente ideale dove si impara a conoscere sé stessi e a convivere con gli altri.

Pertanto, attualmente un tentativo di avvicinare i ragazzi allo sport viene fatto programmando progetti sportivi all’interno delle scuole e organizzando giornate a tema.

Al momento la società gialloverde rimane in attesa di un riscontro da parte dei Dirigenti Scolastici, mettendosi a disposizione per la stipula di un’eventuale convenzione e per concordare l’attività che può essere svolta, sia in orario curriculare che in orario extrascolastico, con la presenza del docente incaricato e del tecnico abilitato, individuato dalla società.

NELLA FOTO il tecnico abilitato Luca Ammatuna,