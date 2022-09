Lucia Azzolina (IC): occupazione femminile con asili nido e baby siting con i soldi del Pnrr

“Quello del sostegno all’occupazione femminile è un tema che Impegno Civico pone con forza. I dati ci dicono che il divario con i maschi occupati aumenta all’aumentare del numero di figli e che la percentuale di donne che lavora part time è di gran lunga superiore a quella degli uomini. Per questo proponiamo un massiccio investimento su asili nido, servizi di baby-sitting ed estensione del tempo pieno scolastico”. Lo afferma in una nota Lucia Azzolina candidata a Siracusa alla Camera per la coalizione di centrosinistra.

“Gli asili nido sono spesso inaccessibili – aggiunge – e gli orari scolastici rendono difficile riuscire a conciliare il lavoro e la genitorialità. Se gli italiani fanno sempre meno figli la ragione sta proprio nella carenza di politiche adeguate. Nella legislatura che sta terminando abbiamo già ottenuto alcuni risultati importanti, a partire dai fondi per gli asili nido. Nel PNRR, da ministro, ho voluto che la provincia di Siracusa avesse una serie di interventi per 13 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di altre strutture. Questi risultati vanno difesi e potenziati: è il momento di investire in un piano organico che faccia sentire la presenza delle istituzioni fin dalla prima infanzia, con una capillare diffusione degli asili nido, l’incentivazione del servizio di baby-sitting e la massima estensione possibile al tempo pieno scolastico".

“L’obiettivo è quello di consentire a entrambi i genitori di lavorare e di tutelare in particolare le mamme lavoratrici e garantire la parità di genere. - conclude Lucia Azzolina - Tra l'altro questo significa da un lato sostenere la crescita economica e dall’altro porre un argine alla denatalità. Con il sostegno dei cittadini, dal 25 settembre avremo in Parlamento una forza in grado di battersi e di ottenere questi risultati per dare un futuro migliore all’Italia”.