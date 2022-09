Pachino, è morto Pippo Marchese: fu tra i pionieri delle pizzerie locali

La sua pizzeria era stata tra le prime a Pachino a metà degli anni '70. Uno spazio limitato alla Circonvallazione con un cortiletto esterno che d'estate si trasformava in veranda. In quel locale,Pippo Marchese aveva fatto una fortuna. Anche perchè l'impasto delle sue pizze era di grande qualità. A poco a poco aveva allargato alla ristorazione, fino ad aprire un locale a Marzamemi. Aperto d'inverno e d'estate. Pippo Marchese, non c'è più. Se ne è andato a 81 anni, dopo una vita di sacrifici e di lavoro. Originario della provincia di Catania, Marchese lascia la moglie e tre figli, un maschio Enzo e due femmine. Toccherà adesso a Enzo portare avanti una tradizione di quasi mezzo secolo.

I funerali verranno celebrati lunedì alle 10 a Pachino nella chiesa di San Corrado.

L.M.