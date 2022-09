Modica, presentato il progetto "Crosswork": tirocini formativi retribuiti

Trenta giovani disoccupati siciliani, con età fino a 29 anni, potranno ottenere tirocini per inserimento lavorativo retribuiti (2000 euro al mese) per stage da realizzare all’interno di aziende maltesi. Stessa opportunità viene offerta a 6 giovani dell’isola dei Cavalieri che potranno formarsi presso aziende in Sicilia. Sono questi gli obiettivi del progetto “Crosswork" per la rete transfrontaliera per la mobilità dei lavoratori, che è stato presentato a Modica, con capofila la Logos e inserito all'interno dell’asse II del programma Interreg Italia - Malta. Tra i partner c’è l’Istituto scolastico Principi Grimaldi di Modica e la Malta Chamber of SME - Malta e tra i partner associati ci sono il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana, diretto da Letizia Di Liberti, ed ancora Sicindustria – Delegazione di Ragusa, Legacoop Sicilia, Cna Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia, Uil Sicilia.

L’intento è quello di favorire l’interazione transfrontaliera attraverso l’attivazione di stage di inserimento di giovani presso micro, piccole e medie imprese. Il progetto punterà a stimolare quei settori economici prioritari che riguardano il mercato del lavoro italiano e maltese ed in particolare i servizi per il turismo sostenibile, l’economia blu, la salvaguardia dell’ambiente e la salute e qualità della vita. Una grande opportunità che viene offerta ai giovani affinché possano porre le pietre fondanti del proprio futuro, come ha sottolineato Rosario Alescio, presidente di Logos: “Abbiamo pensato alla creazione del progetto "Crosswork" seguendo le richieste del mercato siciliano e maltese. Il primo, caratterizzato da un alto livello di disoccupazione, ha una notevole forza lavoro qualificata e da qualificare ma in cerca di occupazione, mentre per il mercato maltese la situazione è inversa, con un bassissimo tasso di disoccupazione e con una costante richiesta di nuovi lavoratori. Per questo, grazie al lavoro svolto in sinergia con tutti i partner progettuali, abbiamo predisposto l’erogazione di ben 36 voucher per l’attivazione di stage di inserimento lavorativo, della durata di 6 mesi, presso quelle micro, piccole e medie imprese che puntano al miglioramento della propria competitività. Si tratta di tirocini retribuiti così da sostenere i giovani in questo percorso di crescita. Inoltre il progetto permette di attivare un portale online che consente di offrire servizi mirati di scouting e matching tra l’offerta e la domanda di lavoro”.

La conferenza stampa di oggi si è svolta all’interno dell’Istituto Professionale Principi Grimaldi di Modica il cui dirigente scolastico, Bartolomeo Saitta, ha voluto porre l’attenzione sul lavoro preparatorio riguardante l’interazione transfrontaliera.