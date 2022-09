Modica, cumuli di spazzatura a fuoco: a rischio ordine pubblico e salute dei cittadini

I vergognosi cumuli di rifiuti che, da un paio di mesi, "tengono in ostaggio" il territorio di Modica diventano un problema di ordine pubblico e una seria minaccia per la salute. E, infatti, c’è chi pensa di risolvere tutto incendiando la spazzatura. L’episodio più recente nelle campagne del Modicano, tra le contrade Miglifulo e Pozzo Cassero. Un rogo segnalato dai residenti e da alcuni automobilisti di passaggio, circoscritto e domato grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Ma gli episodi di questo genere, purtroppo, potrebbero estendersi in altre zone del territorio.

Dell’emergenza si parlerà nel consiglio comunale di Modica convocato per giovedì prossimo, quando sarà in sede anche il commissario regionale, Domenica Ficano, la quale ha assicurato ad una delegazione del PD che il problema sarà risolto a breve. Trattandosi di ordine pubblico, però, si dovrebbe intervenire subito anche perché di tempo se ne è perso abbastanza tra rimpalli di responsabilità, riunioni della società d’ambito ragusana andate a vuoto, spazzatura abbandonata anche da abitanti dei centri vicini, sospetti sulle vere cause della mancata raccolta dei rifiuti a Modica: crediti vantati dalla ditta incaricata del servizio e conseguente disparità di trattamento verso i Comuni iblei. Se a tutto ciò si aggiunge il perdurare della chiusura dell’impianto di Cava dei Modicani, a Ragusa, il quadro non induce al benchè minimo ottimismo. Sembra che la Commissaria Ficano e il Prefetto Ranieri stiano tentando una mediazione con la ditta che dovrebbe smaltire i rifiuti di Modica. Tutto questo, però, mal si concilia con la situazione di emergenza che sta vivendo la città da oltre due mesi e, soprattutto, con i segnali di insofferenza (gli incendi) che mettono a rischio l’ordine pubblico e la salute dei cittadini.