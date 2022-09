Regionali, Chinnici (Pd): c'è il tempo per sovvertire i sondaggi

"Mancano 15 giorni al voto e c'è tutta la possibilità di cambiare le previsioni dei sondaggi: c'è una enorme fetta di astensionismo e poi ci sono gli indecisi". Così la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici, a Messina, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei candidati del Pd all'Ars. A chi gli chiedeva se il divorzio con i Cinquestelle abbia danneggiato la sua candidatura, Chinnici ha risposto: "È un dato di fatto, perché è venuta meno una parte importante della coalizione e del sostegno alla mia candidatura". Chinnici ha quindi lanciato l'idea di "un fondo regionale di solidarietà per le famiglie a basso reddito ma anche per imprese e le attività commerciali" con l'obiettivo di combattere il caro-bollette. Ultimo tema i rifiuti: "Bisognerà creare degli impianti di trattamento nell'ottica di una progressiva dismissione delle discariche, mentre per la parte di rifiuti non tratatabili bisognerà pensare a impianti di nuova tecnologia meno impattanti rispetto ai termovalorizzatori".