Contromano sull’autostrada Palermo-Catania: fermato e multato un 74enne

Un automobilista di 74 anni ha imboccato contromano, per errore, la corsia sulla Palermo-Catania, percorrendo circa dieci chilometri in direzione Catania. L’automobilista è entrato dallo svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Diversi automobilisti hanno chiamato la sala operativa della polizia stradale segnalando il grave pericolo. Alla fine la corsa è stata bloccata da una pattuglia di agenti del distaccamento di Buonfornello della Polstrada. L’automobilista è stato multato per guida contromano: la sanzione va da 2mila a 8 mila euro, oltre alla revoca della patente per due anni