'Rosso 2022' si chiude a Misterbianco la tappa del club Ferrari

Motori e corretti stili di vita al Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, per la tappa siciliana del Tour Rosso 2022 il raduno del Club Ferrari "Passione Rossa" che chiude la campagna per richiamare tutti al rispetto degli spazi riservati agli automobilisti con disabilità o ai loro caregiver. L'iniziativa, avviata lo scorso 1 settembre, è stata caratterizzata da un flash-mob che ha visto carrozzelle per disabili con esposti cartelli che richiamano quelle scuse spesso adoperate da quanti utilizzano 'abusivamente' i parcheggi per disabili, occupare provocatoriamente gli stalli riservati ai normodotati. Ieri pomeriggio trenta bolidi della casa di Maranello sono divenuti protagonisti della campagna a sostegno del parcheggio responsabile. Dopo essere passati in rassegna, i driver provenienti da tutta Italia hanno dato la possibilità a decine di giovani (e non solo) di salire a bordo delle loro auto facendo vivere così un'esperienza unica. I primi co-piloti ad effettuare i test sono stati i ragazzi speciali delle associazioni Aps Le Ali di Ele, Unitalsi, Auspics e Come Ginestre che, come il Club "Passione Rossa" hanno aderito e sostenuto la campagna.