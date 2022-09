De Luca da Lipari sfida Schifani: "Sono pronto al confronto"

Il leader di "Sud chiama Nord" Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, lancia dalla piazza Marina corta di Lipari il guanto di sfida al candidato di centrodestra Renato Schifani: "Scegli tu il luogo e la data, scegli tu i moderatori per poterci confrontare sulle tematiche che hanno messo in ginocchio la nostra terra. Confrontiamoci sulle responsabilità della 'banda bassotti politica' e parliamo del danno che avete causato". Nel corso del comizio di ieri sera a Lipari, De Luca ha ribadito la necessità di un confronto. "Ô impensabile che questa campagna elettorale si concluda negando la possibilità ai siciliani di valutare chi è il miglior presidente, chi merita il sostegno e la fiducia degli elettori", ha detto. Secondo De Luca "ormai quella per la poltrona di governatore è una sfida a due, tra me e Schifani. Il divario tra me e Schifani è di soli 5 punti percentuali".