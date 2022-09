Cervinara, con l'auto contro un muro di cinta: morte due giovani

Due giovani donne, Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. È successo la scorsa notte a Cervinara, nell'Avellinese. Le quattro donne, tutte amiche e tutte 28enni del posto, stavano tornando a casa, dove erano quasi arrivate, dopo un sabato sera passato fuori. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, al vaglio di carabinieri e polizia. Sta di fatto che la 500 su cui erano a bordo ha sbandato ed è finita violentemente contro un muretto che delimita un'abitazione alle porte di Cervinara. Sul posto, in via San Cosma, sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i vigili del fuoco e personale del 118. Le due donne ferite sono state ricoverate in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione.