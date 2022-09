Covid, nel Ragusano contagi in calo ma c'è un altro decesso

Un altro morto per Covid nel Ragusano, Lo riporta il bollettino Asp dell'11 settembre; il numero dei morti sale, quindi, a 625. Continuano a diminuire, invece, le persone positive al virus. Sono in totale 574: 566 si trovano in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 8 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 42 Comiso, 3 Giarratana, 19 Ispica, 154 Modica, 3 Monterosso, 37 Pozzallo. 132 Ragusa,

13 Santa Croce Camerina, 43 Scicli, 94 Vittoria.