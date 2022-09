L'età Elisabettiana, la Corona che ha unito le diverse anime del Regno

La lunghissima e seconda età elisabettiana si è conclusa l'8 settembre 2022 in un tardo pomeriggio piovoso nella scozzese Balmoral, in una giornata frenetica e indubbiamente storica, e spartiacque anche per chi non è suddito di sua Maestà….e come me è sinceramente lontano da simpatie monarchiche.

Nessun esponente della monarchia, tranne forse la sua omonima, ma in un’epoca profondamente diversa, ha saputo fare da collante fra le diverse anime del Regno, i 14 reami del Commonwealth e i complessivi 54 stati dell’ex Impero, personificando la Corona, salda guida traghettatrice dal secolo breve, al nostro XXI secolo, oltre i conflitti mondiali, oltre la colonizzazione, la Guerra Fredda e la dissoluzione dei regimi comunisti, l'ondata dei nuovi terrorismi e gli ambivalenti anni Venti che del nostro secolo.

Fra mille incertezze, Elizabeth Alexandra Mary Windsor nata nel 1926, incoronata nel 1953 alla morte del padre Giorgio VI, che era asceso al trono dopo l’abdicazione del fratello Edoardo VIII dato l’affaire Simpson, era sempre lì salda a governare una nazione complessa e paladina del melting pot.

Inoltre compito non meno arduo per la Regina guidare e contenere quando necessario una famiglia allargata, poco regale e tanto umana, tanto simile alle nostre, fra amori contrastati, liti, (ri)unioni e divorzi, giovani ribelli, chiacchiere e segreti, che nelle sue traversie non e'tanto dissimile dai movimentati cenoni natalizi e riunioni domenicali di una famiglia come tante.

Se un individuo più raggiunge una età avanzata, più ci appare “immortale” e invulnerabile, rendendo così permeabili i confini fra storia, mito, e romanzo popolare e Queen Elizabeth II pare confermare la mia ipotesi.

Da flemmatica personalità ha saputo mostrare una ferrea ma equilibrata determinazione e emblema del soft power, smussando fragilità e difetti veri e presunti suoi e degli altri Royals.

Il lascito di un regno secondo per durata solo al Re Sole, è ora nelle mani del figlio Carlo, molteplici oneri e problematiche lo attendono, in un sottile gioco di equilibri geo-politici internazionali in perenne transizione fra le lezioni del passato e le sfide del futuro.

Chiara Russo