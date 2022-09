Elezioni regionali, a Palermo bagno di folla alla convention con Cuffaro e Pantó

Sala affollatissima, questa mattina, alla presentazione del candidato della Dc in provincia di Palermo, Mauro Pantò che si è svolta presso il Politeama Multisala di Palermo. Un evento in grande stile, alla presenza dei vertici del partito: presenti, il commissario regionale Totò Cuffaro, i due vice commissari Pippo Enea e Giuseppe Alessi e l’assessore e i consiglieri comunali Dc del capoluogo.“Voglio ringraziare le numerose persone che, nonostante il gran caldo e la giornata prettamente estiva, hanno partecipato all’evento – dichiara Pantò -. Il nuovo governo regionale dovrà lavorare in un’ottica di progettualità, in tutti i settori, per rilanciare la Sicilia e questo lo si può fare soltanto partendo dal confronto con i cittadini e con le categorie produttive. È arrivato il momento di scrivere insieme a loro le pagine del futuro della nostra isola”.