Armi illegali in circolazione a Siracusa, sequestrate 4 pistole e 14 fucili

La polizia ha operato a Siracusa dei controlli ad ampio raggio sui possessori di armi per verificare la sussistenza dei requisiti a supporto del titolo che consente di detenere un’arma.

Nel corso di tali operazioni gli agenti della Squadra Amministrativa hanno provveduto al ritiro di 4 pistole e 14 fucili da caccia posseduti da nove soggetti che, nel tempo, hanno perso i requisiti previsti dalla legge (ad esempio mancato rinnovo del porto o della detenzione dell’arma o la non più validità del titolo autorizzativo).

È stato sequestrato numeroso munizionamento (107 proiettili per pistola e 83 cartucce a pallini da caccia).

La revisione straordinaria dei titoli autorizzativi per possedere armi si inquadra in un’ottica di prevenzione generale attesa la particolare attenzione posta dal legislatore sulla materia che regolamenta il possesso di armi da parte dei cittadini.