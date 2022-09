Pachino, per ostacolare la relazione della sorella lancia un fumogeno in casa del fidanzato: denunciato

Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un giovane di 27 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di danneggiamento, accensione ed esplosione pericolose.

In specie, il 9 settembre scorso, dopo avere forzato la porta d’ingresso dell’abitazione di un suo coetaneo fidanzato della sorella, lanciava all’interno della casa un fumogeno che causava danni all’immobile e, subito dopo, fuggiva.

Con grande sorpresa degli investigatori del Commissariato, che hanno individuato il giovane ed hanno ricostruito l’intera vicenda, si è appreso che il gesto violento era stato posto in essere per scoraggiare la vittima nel proseguire la relazione amorosa con la sorella del denunciato.