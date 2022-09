I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 52enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo, già agli arresti domiciliari, è stato più volte segnalato all’A.G. per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura alla quale era sottoposto.

Con l’odierno provvedimento è stato disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Cavadonna.