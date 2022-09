Gran Bretagna, Carlo III in Parlamento: la prima volta da Re

Re Carlo III è decollato a bordo di un jet con la regina consorte Camilla dall'aeroporto della Raf di Northolt, a ovest di Londra, per raggiungere Edimburgo, dove è atteso per seguire il feretro di Elisabetta II nella processione fra il palazzo di Holyrood e la cattedrale di St Giles.

Qui le spoglie della sovrana, dopo un rito di suffragio, saranno esposte per la prima volta all'omaggio del pubblico per 24 ore, prima del trasferimento nella capitale britannica.

Più tardi il sovrano deve incontrare la First Minister scozzese Nicola Sturgeon per poi ascoltare all'assemblea legistativa locale il messaggio di condoglianze per la morte della sovrana.

Ad aprire la cerimonia è stato lo Speaker della Camera dei Lord, il barone McFall di Alcluith, dicendo che la regina Elisabetta II era "una guida ma anche al servizio del popolo". E ha aggiunto: "La sua umiltà e integrità hanno suscitato rispetto e catturato l'immaginazione di popoli e nazioni in tutto il mondo". Per poi sottolineare che le sue qualità rimangono per ispirare re Carlo III nella guida del Regno. Mentre lo Speaker dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha esordito ricordando "la nostra sovrana signora, la regina Elisabetta". Ha affermato poi che la perdita della regina si fa sentire in tutto il mondo, nel Regno Unito e nell'intero Commonwealth, "a cui lei si è dedicata così tanto". "Per quanto sia profondo il nostro dolore, sappiamo che il vostro è più profondo", ha poi aggiunto rivolgendosi al re Carlo e alla regina consorte Camilla che sedevano sui due troni all'interno della Westminster Hall, la parte più antica del Parlamento britannico, per ascoltare gli elogi funebri. Dopo la lettura dei discorsi, anche da parte del sovrano, tutti i presenti si sono alzati in piedi per ascoltare in una atmosfera solenne l'inno nazionale, diventato 'God Save the King' dopo la morte di Elisabetta II.