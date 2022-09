Bagno di folla a Siracusa all'apertura del Comitato elettorale di Gennuso

Un bagno di folla questo pomeriggio a piazza Adda a Siracusa per salutare l'apertura del Comitato elettorale di Riccardo Gennuso, candidato con Forza Italia per uno scranno a Palazzo dei Normanni. Alla manifestazione sono intervenuti tra gli altri, l'ex ministra Stefania Prestigiacomo, la parlamentare Ars, Daniela Ternullo e Lorenzo Gennaro in rappresentanza del gruppo dei giovanissimi che sostiene Gennuso. "Conosco Riccardo da tempo - ha detto Prestigiacomo - ed ha ottime capacità per andare all'Assemblea regionale."