Il mercato del giovedì si trasferisce a Modica Alta

Giovedì 15 settembre 2022, il “rituale” mercato merceologico si svolgerà nuovamente in Viale Manzoni e zone limitrofe a Modica Alta.

Al termine di un briefing tra la Commissaria Straordinaria, Domenica Ficano, e il gruppo dirigenziale del Comune cui compete la gestione del mercato settimanale, è stato deciso di spostare l’appuntamento a Modica Alta, in Viale Manzoni e zone limitrofe.

Nel corso della riunione il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha evidenziato alcuni aspetti che non consentono, per motivi di sicurezza, di tenere il mercato nel piazzale antistante allo stadio “Pietro Scollo” (location abituale) e nemmeno nel limitrofo Piazzale Baden Powell, al quartiere Sorda.

Nel primo caso l’area è cantierata per lavori di realizzazione di una rotatoria con relative corsie di decelerazione; nel secondo caso, con l’apertura delle scuole, il mantenimento del mercato non garantirebbe la necessaria sicurezza e priverebbe alunni, insegnanti e personale scolastico di un’area di sosta considerevole.

Da giovedì prossimo, e fino nuove disposizioni, dunque, il mercato settimanale si terrà sempre in Viale Manzoni e zone limitrofe.