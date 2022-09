Salute, weekend dedicato al 'gluten free' a Sortino

Due giorni dedicati al gluten free per sensibilizzare operatori e comunità verso il tema della Celiachia e più in generale dell'intolleranza al glutine.

Sabato 17 e domenica 18 settembre torna Sortino Gluten Free Days, la manifestazione divenuta punto di riferimento in Sicilia per il settore alimentare legato ai celiaci.

L'evento è organizzato da Cna, Comune di Sortino, Asp Siracusa, e Aic (Associazione Italiana Celiachia) e rientra nel progetto Taste Sicilia finanziato con fondi PSR 2014-2020.

La manifestazione nelle due giornate riunirà istituzioni, artigiani, imprenditori, aziende siciliane, pasticcerie, ristoratori, con l'obiettivo di confrontarsi sulle azioni già avviate e quelle da avviare per accogliere al meglio e in assoluta sicurezza i celiaci. "Questo evento - ha detto il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - consente di formare ed informare operatori del settore e pazienti su tutti gli aspetti della patologia, orientando con competenza verso corretti comportamenti e sani stili di vita".

"Quello dell'intolleranza al glutine è un tema che vede impegnata l'Asp di Siracusa sia nell'assistenza ai pazienti celiaci attraverso il centro Hub di riferimento dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che con i corsi gratuiti di formazione e di aggiornamento professionale, organizzati annualmente dal Sian per gli operatori del settore alimentare", ha aggiunto il direttore sanitario Salvatore Madonia che ha presieduto l'incontro assieme al sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, alla presidente Cna territoriale Siracusa Rosanna Magnano e ad Armida Basile, presidente della Rete di imprese Iblei Food che gestisce il progetto Taste Sicilia.

"Un'attenzione particolare verso i celiaci da parte dei nostri ristoratori - ha dichiarato il sindaco di Sortino nonché presidente del Gal Natiblei Vincenzo Parlato - fa sì che vengano orientate le scelte anche di chi non soffre di questa patologia ma che avendo un parente o un amico celiaco sono sicuramente vincolati nella scelta finale".

La manifestazione sarà inaugurata sabato 17 alle 18 in piazza Verga a Sortino.