ViniMilo fra tradizione e innovazione, conclusa con successo l’edizione 2022

Oltre 30mila visitatori nei due weekend per la storica festa in piazza interrotta da due anni di pandemia, oltre trenta eventi in quindici giorni, una media di 50 iscritti ad ogni degustazione guidata da sommelier ed esperti di gastronomia, stampa di settore italiana e straniera, decine di turisti d’oltreoceano per la cena a base di vini vulcanici da tutta Italia ospitata nella più antica cantina di Milo, che si appresta a celebrare 300 anni di storia. Infine la “conta” dei 19, tra vecchi e nuovi viticoltori innamorati di questo balcone naturale dell’Etna, affacciato sul mare, dove suolo, microclima e biodiversità ogni anno generano un Doc, l’Etna Bianco Superiore, sempre più conosciuto e apprezzato dai wine lovers di tutto il mondo.

Fra tradizione e innovazione, ViniMilo numero 42 ha chiuso il sipario lo scorso weekend con due straordinarie feste di piazza, mentre al Centro Servizi – cuore pulsante della manifestazione che ogni giorno ha ospitato seguitissimi seminari e masterclass, tutti sold out – erano in corso le ultime due degustazioni delle associazioni di sommelier, ognuna con oltre settanta partecipanti. Nelle due piazze i concerti di Rita Botto, con l’omaggio a Battiato, e della jazz band degli Swing Time.