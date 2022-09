Aggressione a scopo di rapina nella notte, due arresti a Partinico

La Polizia di Stato ha arrestato gli autori di una brutale aggressione su strada a scopo di rapina, messa a segno di notte nel comune di Partinico, in provincia di Palermo. Sono finiti in carcere due malviventi, entrambi pregiudicati, rispettivamente di 30 e 23 anni che, forse in preda ai fumi dell'alcool, hanno brutalmente percosso con una transenna in ferro ed altri oggetti contundenti, un malcapitato.

Particolarmente cruente e drammatiche le fasi dell'aggressione nel corso della quale la vittima sarebbe stata denudata prima di venire privata di 50 euro e di un pacchetto di sigarette. A

lanciare l'allarme è stata la vittima. L'uomo ferito e stordito, una volta rivestitosi, avrebbe raggiunto a piedi il Commissariato di polizia fornendo una descrizione di quanto accaduto e dei suoi aggressori.

I poliziotti, sulla base degli elementi acquisiti e grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno rintracciato i due aggressori e li hanno arrestati, contestando il reato di rapina aggravata in concorso.