Stop a Palermo all'aumento dell'Irpef grazie al Dl Aiuti

"Dopo mesi di incertezza, l'approvazione dell'emendamento sul DL aiuti è una buona notizia per le precarie condizioni economico-finanziarie del Comune di Palermo. Certo, a dieci giorni dalle elezioni nazionali e regionali, è un atto di favore che assume anche profili propagandistici ed elettorali". Così Ugo Forello, candidato di +Europa alla Camera, commenta le misure contenute nel Dl aiuti approvato al Senato che sbloccano la situazione economico finanziaria della città in pre-dissesto come Palermo e scongiurano l'aumento dell'Irpef da parte del Comune. "Adesso, si attende la firma dell'accordo con lo Stato, anch'essa in profondo ritardo, per sbloccare gli altri 180 milioni di contributi. L'addizionale Irpef per il 2022 non aumenterà anche se - continua Forello, da sempre uno dei contrari all'aumento dell'addizionale -, per l'approvazione del bilancio 22-24, il Consiglio Comunale potrebbe essere chiamato a deliberare un'addizionale Irpef per il 2023 più che raddoppiata". Le misure a sostegno del Comune di Palermo sono arrivate grazie a due emendamenti, uno presentato da Davide Faraone di Italia viva, concordato col sindaco Roberto Lagalla e con l'assessora al Bilancio, Carolina Varchi di Fdi, e l'altro dagli stessi senatori di Fratelli d'Italia. Il Dl autorizza l'amministrazione comunale a impegnare i fondi del piano, al momento 180 milioni, non solo per coprire il disavanzo ma anche i debiti finanziari. In pratica la giunta potrà approvare il bilancio di previsione 2022-2024, finora impossibile da portare in aula a causa di un buco di 33 milioni.