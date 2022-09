Palermo, una storia per Francesca Morvillo: presentato il libro di Gilda Terranova

La Libreria "Tante Storie" di Palermo si conferma una “palestra” di legalità grazie alle iniziative che, periodicamente, il titolare, Giuseppe Castronovo, riesce ad inserire in calendario. Iniziative che, in molti casi, sono rivolte alle nuove generazioni. Una di queste è stata la presentazione del libro di Gilda Terranova “Maggio a Palermo. Una storia per Francesca Morvillo”. Insieme all’autrice, un testimone delle vicende giudiziarie palermitane, Alfredo Morvillo, magistrato come la sorella. Su Francesca Morvillo, unica donna magistrato vittima di mafia, solo quest'anno, in occasione del trentennale delle stragi del 1992 in cui morirono Falcone e Borsellino, sembra essersi risvegliata l'attenzione.

Gilda Terranova, nel suo libro, racconta ai ragazzi questa donna rimasta accanto al marito, Giovanni Falcone, fino alla morte. “Francesca Morvillo era una figura che mi incantava fin da ragazzina – ha affermato Gilda Terranova – perché era, insieme, grazia e determinazione. Poi, da grande, lo choc della strage di Capaci e la speranza che almeno lei sopravvivesse a quella barbarie”. Gilda Terranova insegna alle scuole medie e, questo, non è un aspetto secondario. “Ho avvertito forte la necessità di tornare su questa storia con un libro, anche per esorcizzare il timore dell’oblio”.

Francesca Morvillo ha sempre avuto a cuore i problemi dei ragazzi che vivono in situazioni di disagio. “Francesca nella sua vita – dice il fratello, Alfredo – ha fatto tanto. Si è occupata a fondo del problema della criminalità minorile con delle intuizioni che, nel tempo, si sono rivelate di grande importanza e frutto di notevole intuizione”. L’evento culturale svoltosi martedì 13, in contemporanea con l’uscita del libro di Gilda Terranova, ha visto la presenza di tanti ragazzi. Un altro successo per la Libreria Tante Storie.

NELLA FOTO, da sinistra: Giuseppe Castronovo, Alfredo Morvillo, Gilda Terranova.