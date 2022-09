Schifani imputato nel sistema Montante? "Mi difenderò nel processo"

"Io imputato nel processo sul Sistema Montante? Non ho mai chiesto il legittimo impedimento, quando sono stato operato l'anno scorso, mi sono sempre posto in pieno rispetto delle regole e mi difenderò nel processo. Ma sono estremamente sereno. Perché ho la piena consapevolezza della mia estraneità, la mia è una posizione estremamente marginale". Lo ha detto Renato Schifani, candidato alla Presidenza della Regione siciliana per il centrodestra intervenendo a Rai Sicilia. "Ci sono solo indizi da trasformare in prove - dice - ho letto che i due processi sono stati riuniti. Sono scelte della magistratura che rispetto".