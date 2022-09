Undici anni a pentito di Siracusa in Appello per due omicidi

I giudici della Corte di Appello di Catania hanno emesso una condanna ad 11 anni e 2 mesi di reclusione nei confronti di ex esponente di un clan siracusano. Salvatore Lombardo, diventato negli anni scorsi un collaboratore di giustizia, è accusato di due omicidi, quello ai danni di Angelo Sparatore e di Roberto Veneziano, uccisi entrambi nel 2001, e di un tentato omicidio. In primo grado, al termine del processo celebratosi con il rito abbreviato, il collaboratore di giustizia aveva rimediato una pena pari a 14 anni di reclusione. In merito al primo delitto, Lombardo ha chiamato in causa Luciano De Carolis, con cui avrebbe commesso l'omicidio, ed Alessio Attanasio, indicato dalla Dda di Catania come il boss della cosca che porta il suo nome e attualmente detenuto, che avrebbe dato l'ordine per l'esecuzione. Sia De Carolis sia Attanasio sono sotto processo per il delitto di Angelo Sparatore.