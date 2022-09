Da Schillaci a Mascara, i migliori calciatori siciliani dell'era moderna

Negli ultimi anni il calcio siciliano non ha vissuto un bel periodo, tra fallimenti di società gloriose come Palermo, Catania e Messina e la ripartenza delle stesse dalle serie minori. Eppure la nostra regione è stata sempre una delle più calde e vivaci sui campi di gioco come dimostra la lunga lista di atleti che, proprio dalla Sicilia, hanno raggiunto i massimi livelli. Ecco qualche esempio.

Totò Schillaci, il simbolo di Italia '90

Pensi ai mondiali di Italia '90 e la prima immagine che ti viene in mente è quella di Totò Schillaci che esulta per un gol: l'attaccante palermitano è infatti ancora oggi uno dei simboli di quella nazionale guidata da Azeglio Vicini e dell'intera competizione - della quale fu capocannoniere con 6 reti - che aveva portato sul tetto del mondo il nostro Paese. Schillaci può essere considerato l'icona del calcio siciliano, sia per le "notti magiche" vissute in quell'estate e commemorate da Sky Sport che per quanto dato allo sport con le maglie di Messina, Juventus e Inter, un esempio per tantissimi altri ragazzi che dagli anni '80 a oggi hanno cercato di emergere dai campi di periferia.

Il folletto Beppe Mascara

Pur essendo nato a Caltagirone, in provincia di Catania, Mascara viene ricordato soprattutto per le prodezze messe in mostra con la maglia del Catania in serie A (tra l'altro uno dei suoi gol più spettacolari fu proprio contro i rosanero nel derby vinto 4-0 dagli etnei il 1 marzo 2009). Fantasioso e imprevedibile, Giuseppe Mascara avrebbe probabilmente meritato maggior fortuna ma parliamo di anni in cui il campionato italiano era di un livello molto superiore a quello attuale: 38 reti in serie A più tante altre marcature in B e nelle serie minori parlano per lui, un talento unico che ha portato in alto il nome della Sicilia nel pieno degli anni zero.

Riganò, il bomber per tutte le stagioni

La storia di Christian Riganò è una di quelle da raccontare sempre con grande emozione: nato a Lipari, Riganò inizia infatti a giocare a calcio per hobby, coniugando lo sport con il suo lavoro da muratore, fino alla chiamata del Messina nel 1998. Grosso fisicamente, forse anche un po' sgraziato, Riganò inizia a segnare a raffica con la maglia dell'Igea Virtus tra il 1998 e il 2000, attirando l'attenzione del Taranto che lo porta in serie C. Anche qui una media reti impressionante (48 gol in 74 presenze) e il contratto con la rinata Fiorentina, pronta a ripartire dalla C2 dopo il fallimento societario raccontato dal portale 90min.com. A suon di gol, Riganò trascina i viola fino al ritorno in serie A diventando un simbolo di quella squadra e rimanendo nel cuore dei tifosi anche dopo l'addio. Un prestito all'Empoli, quindi 19 gol con la maglia del Messina in serie A nel 2006-07 e altri 4 nella breve esperienza spagnola con il Levante dimostrano che Riganò è implacabile sotto porta anche dopo i 30 anni, trasformandolo nell'emblema del bomber di provincia che proprio non vuole lasciare il campo: con le maglie di diverse società dilettantistiche toscane (Rondinella, Audax Montevarchi e Incisa tra le altre), l'attaccante ha continuato infatti a giocare e segnare fino a 41 anni.

Vasari, D'Agostino e gli altri: tanti i calciatori siciliani di successo

Per raccontare nel dettaglio la storia di tutti i calciatori siciliani che hanno lasciato il segno nella massima serie e in campo internazionale non basterebbe un libro: dall'isola sono infatti partite le avventure sportive di tanti altri nomi oltre ai tre già citati, da Gaetano D'Agostino, un talento forse mai completamente esploso, a Tanino Vasari, idolo della tifoseria della sua città, ossia il Palermo, ma anche Antonino Asta, Emanuele Calaiò, Alessandro Parisi, i fratelli Giacomo e Giovanni Tedesco e i portieri Rampulla e Taibi, accomunati tra l'altro dal fatto di aver entrambi segnato un gol su azione in massima serie. Di maggiore attualità, infine, i nomi di Antonino La Gumina, oggi al Benevento ma con diverse esperienze in A, e di Emmanuel Gyasi, attaccante ghanese con cittadinanza italiana, nato a Palermo e oggi titolare con la maglia di quello Spezia che secondo gli analisti delle statistiche delle scommesse sul calcio come Betway ha buone probabilità di raggiungere la terza salvezza consecutiva.

Un elenco forse non esaustivo ma che, in attesa di rivedere le maggiori squadre regionali negli scenari più importanti, rende l'idea di quanto la Sicilia sia stata protagonista negli ultimi 40 anni del calcio italiano.