Ragusa, al Museo della Cattedrale mostra del fotografo subacqueo Mario Russo sui ritrovamenti a Kamarina

Un pezzo di storia dell’archeologia a Ragusa. Si inaugura domenica 18 settembre, alle 18, a Ragusa, la mostra “Kamarina. Storie di naufragi. L’ultimo viaggio”.

In esposizione ci sono più di 180 foto realizzate dal fotografo subacqueo Mario Russo, esperto nel ritrovamento di reperti archeologici che, per 25 anni, ha collaborato con la Soprintendenza di Ragusa. Russo, per anni, si è immerso nelle acque antistanti l’antica città greca di Kamarina e nella zona della vicina Kaukana, che fu approdo nel periodo bizantino. Si deve a lui il ritrovamento di numerosi reperti, ritrovati nei fondali antistanti le coste siciliane, quasi tutti all’interno di imbarcazioni affondate nei pressi delle coste iblee.

La mostra è organizzata con il patrocinio del comune di Ragusa, della Regione siciliana (Dipartimento Beni culturali), dell’Assessorato regionale ai Beni culturali, della Soprintendenza del Mare, del Parco archeologico di Kamarina – Cava Ispica, è ospitata presso il Museo della Cattedrale (Palazzo Garofalo, corso Italia, 87) e resterà aperta fino al 18 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’allestimento e la direzione artistica sono curati da Toni Campo e Francesco Palazzolo. All’inaugurazione sarà presente il sindaco, Giuseppe Cassì.