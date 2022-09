Augusta, operaio coinvolto in incidente sul lavoro: interviene la Cgil

Nel pomeriggio di mercoledì un incidente ha coinvolto un operaio della Coemi Srl, presso una sottostazione elettrica dello stabilimento Sonatrach di Augusta. Il lavoratore coinvolto nell’incidente dopo essere stato soccorso dal personale interno è stato trasportato per le cure del caso presso l’ospedale di Augusta. Sull'incidente si registra una nota di Cgil, Cisl e Uil. "In questi mesi - scrivono i sindacati - il petrolchimico sta vivendo un momento di incertezza e tensione che inevitabilmente pesa anche sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Un fattore di rischio aggiuntivo, che va contrastato con azioni concrete che mettano in equilibrio lavoro e salute. Occorre ricostruire quelle condizioni di legalità, quella coesione sociale oggi minata da una crisi strutturale, che in questi anni ha progressivamente prodotto una contrazione dei diritti tra cui quelli indisponibili alla salute e alla sicurezza. Occorre incrementare i controlli da parte delle istituzioni, realizzare strutture territoriali che esercitino una costante azione di monitoraggio e denuncia, occorre esercitare ognuno il proprio ruolo con coerenza e fermezza. Come sindacato chiediamo al Prefetto di riattivare il tavolo tecnico sui temi del lavoro e della sicurezza insediatosi presso la prefettura nel 2018".