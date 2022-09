Calcio, il Siracusa acquisisce il trequartista messinese Pietro Santapaola

Pietro Santapaola è un nuovo calciatore dell’ASD Siracusa Calcio. Nato a Messina il 5 novembre 2003, è un trequartista dalle indubbie qualità tecniche che, all’occorrenza, può giocare anche come mezz’ala destra. Dopo la trafila nel settore giovanile del Catania (fino ai Giovanissimi Nazionali), a soli 15 anni, nel 2019, ha esordito in Serie D con l’FC Messina. Ha indossato poi le maglie di Licata, Cosenza (Primavera) nuovamente Fc Messina (per lui un gol contro il Rende di testa), Acireale, Gavorrano e San Luca. “Ho accettato con grande entusiasmo l’offerta del Siracusa e – ha detto Santapaola - non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia azzurra. Voglio dare il mio contributo per portare in alto la squadra. Qui ci sono tutte le condizioni per disputare un grande campionato. Ringrazio la società per avermi dato un’occasione che intendo sfruttare al meglio, anche perché devo riscattarmi pure io. Il mister? E’ molto bravo, sa lavorare bene con i giovani ma anche con i calciatori più esperti. Sono contento di essere a sua disposizione”.

Santapaola si è allenato ieri e questa mattina, poi ha firmato l’accordo con la società. Sarà a disposizione già da sabato per la partita esterna contro il Santa Croce.