Regionali, le proposte di Legambiente per il rilancio della Sicilia

"Il prossimo 25 settembre in Sicilia si voterà per eleggere il nuovo Presidente della Regione e la nuova Assemblea Regionale siciliana. Legambiente Sicilia - si legge in una nota - ha chiesto ai candidati alla Presidenza, che hanno accettato, un parere sui contenuti e sulle proposte che l'associazione ambientalista porta avanti da anni. Contenuti e proposte che cercano di delineare e pensare un futuro per la Sicilia sostenibile, ecologico, in equilibrio tra uomo e natura, di difesa dei territori e dei diritti. Per raggiungere questi obiettivi riteniamo che bisogna affrontare alcuni nodi strategici, soprattutto adesso che bisogna costruire e realizzare la transizione ecologica. Sono 11 i temi: transizione ecologica, Beni culturali, sanatorie e condoni edilizi, aree protette e biodiversità, incendi, caccia, rifiuti ed economia circolare, agricoltura, acqua, concessioni demaniali, mobilità nello Stretto".

"Le proposte ai candidati - sottolinea Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - sono frutto di un lavoro corale dell'associazione su temi che sono fondamentali per il nostro futuro, basti guardare ai cambiamenti climatici che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Ovviamente è stata fatta una cernita e per ragioni di chiarezza abbiamo impostato volutamente le domande per ricevere una risposta secca: si/no con una breve spiegazione. Aspettiamo le risposte entro martedì 20 settembre e, quindi, le renderemo pubbliche".