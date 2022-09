Automobilismo, Coppa Nissena: il comisano Samuele Cassibba al volante della Nova Proto motorizzata Sinergy V8

Il pilota comisano Samuele Cassibba, da domani venerdì 16 settembre a domenica 18, affronterà su Nova Proto Np 01 spinta da motore Sinergy V8 la 67^ edizione della Coppa Nissena, che quest’anno festeggia il centenario. La gara organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, completa la serie di 12 appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Montagna ed è penultimo round sia della serie nazionale cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, sia di quella regionale Campionato Siciliano Velocità Salita, entrambe si concluderanno alla salita dei Monti Iblei. Cassibba completerà poi la sua prima stagione sulla nuova biposto francese, con la Finale nazionale Tivm a Orvieto il 23 Ottobre. Nuovo ed esaltante piazzamento in top ten alla Monte Erice, dove Samuele Cassibba ha centrato l’obiettivo che si era prefissato, ovvero arrivare in fretta alle parti alte della classifica assoluta. Adesso l’intento è di uscire in fretta dalla scia dei suoi avversari tentando il sorpasso, diminuendo al massimo il gap.

Cassibba si prepara alla spinta del veloce percorso di 5450 metri con un dislivello di 226.20m, ed una pendenza media del 4,15%, che unisce Ponte Capodarso a Caltanissetta. Una gara veloce, un tracciato estremo e scorrevole dove serve coraggio e self control, per tenere il piede ben piantato sull’acceleratore