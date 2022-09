Edilizia scolastica a Siracusa, 10 milioni pronti per l’ammodernamento di 31 plessi

Un esteso piano di ammodernamento ed efficientamento interesserà nei prossimi mesi tutti i plessi degli istituti comprensivi siracusani per una spesa complessiva che supererà i 10 milioni di euro. L’annuncio, mentre in molte scuole è suonata la prima campanella dell’anno, è stato dato nel corso di una conferenza stampa del sindaco, Francesco Italia, dell’assessore Vincenzo Pantano e del funzionario responsabile dell’edilizia scolastica, Paolo Rizzo.

L’occasione è servita anche per annunciare la firma di un accordo quadro con un’impresa che si occuperà degli interventi urgenti nei plessi. Si tratta della “Z Multiservizi” di Priolo (ha presentato un ribasso del 15 per cento sulla base d’asta) che per 147 mila euro distribuiti in due anni sarà reperibile 24 ore su 24, come ha già fatto nei giorni scorsi alla “Paolo Orsi” dov’era necessario adeguare una bagno alle esigenze di un’alunna diversamente abile, lavoro eseguito in un paio di giorni.

Il quadro completo dei lavori è consultabile alla sezione “scuole” del sito www.siracusadomani.info. Si tratta di opere tutte già finanziate e per le quali gli uffici stanno facendo una vera gara contro il tempo per realizzarle nel più breve tempo possibile. In due casi, la “Giaracà” di via Gela e un plesso della “Brancati” di Belvedere, gli interventi sono iniziati e saranno conclusi nelle prossime settimane.