Servizi interforze di controllo del territorio a Ragusa e nell'Ipparino

I controlli sono stati effettuati congiuntamente dalla Polizia di Stato, dall’Arma Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, con il supporto delle Polizie Locali, che si aggiungono alle ordinarie pattuglie di pronto intervento che quotidianamente sono impegnate nei servizi di controllo nell’arco delle 24 ore. È altresì presente nelle piazze di alcuni comuni il camper della Polizia di Stato, al fine di permettere ai cittadini di avere un approccio diretto con gli operatori di Polizia segnalando prontamente situazioni di illegalità.

Il dispositivo delle Forze dell’Ordine impiegate nel suddetto controllo straordinario del territorio è stato rafforzato nell’occasione con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha messo a disposizione del Questore di Ragusa.

In particolare, sono stati controllati numerosi veicoli, in sosta ed in transito, tramite il sistema “Mercurio”, costituito da una telecamera esterna installata sulle autovetture della Polizia di Stato, che permette la lettura ed il riscontro delle targhe dei veicoli con accertamento automatico tramite banca dati.

Da giovedì 8 settembre ad oggi, diversi equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali hanno pattugliato senza sosta i centri storici e le zone periferiche dei comuni interessati, mentre pattuglie della Polizia Stradale, nell’ultimo weekend, hanno proceduto a specifici controlli di veicoli e conducenti lungo le arterie di competenza compartimentale, per contrastare il fenomeno delle c.d. “stragi del sabato sera” e per garantire la sicurezza stradale.

Complessivamente sono state controllate 669 persone, 381 veicoli, elevate 108 contravvenzioni al codice della strada, sequestrati 7 veicoli e sottoposti al test dell’etilometro 104 conducenti di cui 3 risultati positivi con conseguente ritiro della patente.