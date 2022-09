Droga, 5 condanne in Appello al clan del Bronx di Siracusa: 12 anni al capo

I giudici della Corte d’appello di Catania hanno condannato 5 esponenti del clan del Bronx di Siracusa, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Dodici anni con l’esclusione dell’aggravante di essere stato il promotore dello smercio di droga per Giuseppe Scordino (nella foto); 8 anni e 10 mesi per Giuseppe Capodieci; 7 anni e 3 mesi per Carmelo Nillo; 7 anni e 4 mesi per Francesco Salemi; 5 anni per Francesco Capodieci, ex capo del clan, diventato collaboratore di giustizia. Si tratta del secondo troncone dell’inchiesta Bronx, coordinata dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania, su un traffico di droga in un rione della zona nord di Siracusa. Il gruppo si sarebbe servito delle vedette per segnalare l’arrivo di polizia e carabinieri. In primo grado, davanti al Gup del Tribunale di Siracusa nel processo con il rito abbreviato, le condanne erano state più pesanti.