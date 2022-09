Palermo, rinviata udienza del processo Open Arms con imputato Salvini

E' stata rinviata al 2 dicembre l'udienza del processo Open Arms in programma questa mattina nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L'udienza è stata rinviata per l'indisposizione del difensore dell'ex ministro dell'Interno, l'avvocato Giulia Bongiorno, colpita da Covid. Il processo ha come imputato il leader leghista Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere tenuto sulla nave

della ong spagnola oltre 140 immigrati, nell'agosto del 2019. Il 2 dicembre sono in programma la deposizione della ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta e di una funzionaria del Ministero dell'Interno.