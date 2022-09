Catania, Minardo (Lega): nuovo impianto fotovoltaico è un successo di Giorgetti

"Citato a modello anche dalla presidente della Commissione europea nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione l'impianto fotovoltaico di ultimissima generazione a Catania è un successo del ministro Giancarlo Giorgetti e del lavoro fatto dal nostro partito tanto a Roma quanto sul territorio. Grazie all'ottima gestione del Pnrr il 3Sun-Enel Green Power con 5 milioni di pannelli solari produrrà a regime 3 GW l'anno e darà lavoro a

2.000 persone". Così in una nota Nino Minardo segretario regionale Lega Sicilia - Prima l'Italia in Sicilia. "Voglio rimarcare - prosegue - la giusta rivendicazione di questo successo da parte del ministro Giorgetti e sottolineo le sue parole: "un risultato importante anche per il Sud, parlano i fatti, non le illazioni infondate". Subito dopo le elezioni accoglierò Giancarlo Giorgetti in visita allo stabilimento Enel di Catania con tutto il gruppo dirigente della Lega Sicilia", conclude Minardo.