Ragusa, torna Ibla Buskers: la festa degli artisti di strada dal 7 al 9 ottobre

Si svolgerà dal 7 al 9 ottobre l'edizione 2022 di Ibla Buskers: sarà l'edizione della ripartenza, della speranza che vince la paura, del ritrovato piacere di stare insieme. Compagnie di artisti di strada, acrobati, clown, mangiafuoco e musicisti torneranno finalmente a invadere la città per un intero weekend di “ordinaria follia” con una festa quest’anno dedicata alla dea Hybla.

E se la leggerezza è la cifra stilistica dichiarata di quest'ultimissima edizione del festival, non stupisce che il focus sia dedicato proprio alle discipline aeree. Si torna a volare dunque con i volteggi dei Red One Duo, Chiara Serges ai tessuti e Gabriele Gonzo al trapezio, con le evoluzioni e gli equilibrismi di Valeria Cultrera.

Inoltre, come già nelle ultime passate edizioni, anche quest'anno è presente nel palinsesto del Festival uno spazio dedicato ai bambini, ogni anno più numerosi, una finestra pomeridiana adatta alle loro esigenze. Anche i più piccoli potranno così godersi la meraviglia delle arti circensi, tra clown, stage e spettacoli, a partire dal progetto artistico originale dei Circus Follies, coppia italo/argentina formata da Jacopo Candeloro e Flor Luludì, che tra ironia, equilibrismi e giocoleria diverte a ogni età.