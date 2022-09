Alluvione nelle Marche: almeno 9 morti, 4 dispersi: due minorenni. Centinaia di sfollati

Sono 9 al momento le vittime dell'ondata di maltempo che ha colpito la scorsa notte le Marche e, in particolare, il territorio di Senigallia. Il dato viene reso noto dalla Prefettura di Ancona, che aggiorna così quelli forniti in precedenza dalla stessa prefettura. Due delle 9 vittime sono in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, che sono allo stato 4, dei quali due minorenni. La Prefettura annuncia aggiornamenti continui, dal Centro di Coordinamento Soccorso, riunito in convocazione permanente presso la Sala Operativa della Regione Marche dalla 22.30 di ieri sera. Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, approvando un primo finanziamento di 5 milioni.

FOTO ANSA