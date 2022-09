Unicef: Giuseppina Amarelli Mangano testimonial della Calabria

La presidente dell'Unicef Italia Carmela Pace ha nominato l'imprenditrice e cavaliere del lavoro Giuseppina Amarelli Mengano Testimonial dell'Unicef Italia per la regione Calabria, su proposta di Giuseppe Raiola, presidente del Comitato Regionale Unicef per la Calabria e Monica Perri, presidente del Comitato provinciale Unicef di Cosenza.

La nomina è stata adottata con la motivazione: "perché attraverso il suo impegno sensibilizzi, mobiliti risorse e coinvolga l'opinione pubblica sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, testimoniando e promuovendo, la solidarietà e il sostegno alle iniziative dell'Unicef".

Hanno partecipato alla cerimonia, che si è svolta nella sede nazionale dell'Unicef Italia a Roma il direttore generale Unicef Italia Paolo Rozera, Patrizia Surace, componente il Consiglio direttivo Unicef Italia, Giuseppe Raiola e Monica Perri.

"Siamo contenti come Unicef che un Cavaliere del Lavoro, un'imprenditrice, una donna come Giuseppina Amarelli Mengano entri a far parte della nostra famiglia - ha dichiarato Carmela Pace -. Siamo certi che con il suo impegno riusciremo a coinvolgere nella promozione dei diritti dei bambini e delle bambine un numero sempre più ampio di persone".