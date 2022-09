Siracusa, passeggiata tra la gente in centro e tanti applausi per Giuseppe Conte

Ovazioni e tifo da stadio per Giuseppe Conte a Siracusa. Il presidente del Movimento 5 Stelle, accompagnato dal candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola, ha raggiunto corso Matteotti poco dopo le 17. Tra due ali di folla ha parlato con i tanti giornalisti presenti. Poi, passeggiando tra la gente e soffermandosi a parlare con i siracusani - operazioni rese complesse dalla grande calca - ha raggiunto largo XXV Luglio, dove era presente un gazebo del Movimento 5 Stelle.

Accolto da Nuccio Di Paola, ha quindi preso la parola. E di fronte ad una piazza gremita, ha ricordato il recente successo del Movimento 5 Stelle che ha salvato il Superbonus sbloccando i crediti per circa 40mila imprese. Tra applausi scroscianti al nome della misura che ha rimesso in moto l'edilizia e l'indotto, ha poi difeso l'altra grande riforma dei Cinquestelle, l'introduzione del reddito di cittadinanza. "I percettori sono oggetto di una indegna campagna di odio", ha detto Conte. "Miglioreremo il reddito e il collegamento con le politiche attive del lavoro, ma non permetteremo che il centrodestra, Renzi e Calenda possano boicottare questa riforma".