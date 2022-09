Regionali, De Luca continua il suo tour: dopo aver toccato 300 comuni va a Pantelleria

Dopo essere stato presente in oltre 300 comuni siciliani, toccherà anche Pantelleria il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Il leader di “Sud chiama Nord" domani si fermerà dalle 11,45 alle 15,30 nell’isola del vento. Martedì 20 settembre il candidato alla poltrona di governatore siciliano sarà invece a Lampedusa. «La mia campagna elettorale non è nel chiuso delle convention, ma è tra gli uomini e le donne di Sicilia. Vado nelle piazze per incontrare la gente e ascoltare le loro richieste».