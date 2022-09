Scicli, fiamme alimentate dal vento a Donnalucata e Playa Grande: indagini

Due incendi in territorio di Scicli sono divampati nelle prime ore di oggi a Donnalucata e a Playa Grande. Il primo rogo si è sviluppato in una azienda agricola, l'altro in contrada Maestro. Al lavoro squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Modica e del comando provinciale di Ragusa. Le fiamme sono alimentate da un forte vento. Non si conoscono le cause dei due incendi che, comunque, non sembrano collegati. Indagini in corso.

FOTO FRANCO ASSENZA