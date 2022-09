Aeroporto di Catania, illustrati i "numeri" della stagione estiva

L’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, ha reso noti i numeri registrati all'aeroporto di Catania durante i tre mesi estivi, che hanno visto lo scalo superare i risultati raggiunti nel 2019. Nel periodo giugno–agosto 2022, l’aeroporto di Catania ha registrato 3.323.041 transiti rispetto ai 3.279.671 del 2019, con una crescita del 1,4%, mentre Comiso ha visto transitare 128.180 passeggeri contro i 98.571 del 2019 (+30%). Da gennaio ad agosto 2022 il numero di passeggeri si è attestato a 6.625.880.

Un traguardo importante che certifica la crescita costante del sistema aeroportuale Catania-Comiso, attestata non solo dall’Autorità italiana dei Trasporti che ha assegnato allo scalo etneo il primato per volato nazionale nel 2021, ma anche da ACI Europe. L’associazione degli scali aeroportuali europei ha infatti certificato che Catania è stato il secondo aeroporto per crescita in Europa nel luglio 2022, relativamente alla fascia degli scali da 10 a 25 milioni di passeggeri.

E' stato anche presentato il nuovo servizio di riconoscimento facciale di Ita Airways che vede Catania unico aeroporto del sud ad avvalersi di questa tecnologia. Nel dettaglio, il Face Boarding consentirà di superare velocemente i controlli di sicurezza e le procedure al gate, senza dover esibire i documenti o la carta d’imbarco. Il servizio è offerto in esclusiva ai passeggeri di Ita Airways in partenza da Catania e diretti a Milano Linate.