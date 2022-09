Brucia il litorale di Scicli: fiamme a Donnalucata e Playa Grande

Due incendi, alimentati dal forte vento, stanno interessando dalle prime ore di oggi, il litorale di Scicli e la riserva dell’Irminio. Sono impegnate sette squadre di Vigili del fuoco: quattro del comando provinciale di Ragusa e tre dei distaccamenti di Modica e Vittoria. Il primo rogo si è sviluppato poco dopo le 6 ed ha interessato il capannone di un’azienda agricola di Donnalucata: le fiamme hanno lambito anche un resort ma sono state contenute dall’intervento dei pompieri. L’altro incendio si è sviluppato poco dopo le 7 nella zona di Playa Grande. Anche qui il forte vento ha reso difficile il lavoro dei Vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme. Non si conoscono le cause dei roghi; sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per verificare l’eventuale dolo. Non si registrano danni alle persone.

FOTO FRANCO ASSENZA