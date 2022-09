Pachino, in escandescenza al Commissariato: denunciato per oltraggio

Nella mattinata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per oltraggio a pubblico ufficiale.

In specie, l’uomo accedeva nei locali del commissariato chiedendo che venisse rimossa un’autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione.

Senza alcuna giustificazione, l’individuo montava in collera accusando i poliziotti e proferendo al loro indirizzo frasi pesantemente oltraggiose.