NaxosLegge: terza settimana di appuntamenti al Festival delle Narrazioni

L’indagine su quattro cold case della cronaca italiana dell’ultimo Novecento – le morti o scomparse misteriose di Mattei, Gardini, Feltrinelli e Caffè – , la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini che diventa teatro per l’omaggio a Joyce nei cento anni del suo Ulisse; la voce di Padre Antonio Spadaro, gesuita e consigliere di Papa Francesco, autore di un saggio sul poeta Raymond Carver, considerato da molti l’erede di Hemingway; infine a scuola, fra gli studenti, per ascoltare la viva testimonianze di un’atleta paralimpica, Simona Cascio, e di una neo-regista, Paola Tricomi, e della lotta quotidiana contro i limiti dei propri corpi, tema dell’edizione 2022 di NaxosLegge.

Questi e altri temi saranno al centro della terza settimana di appuntamenti della XII edizione del Festival delle Narrazioni, della Lettura e del Libro che, diretto da Fulvia Toscano, prevede numerosi appuntamenti fra cui martedì 20 una tappa al MuMe, il Museo Interdisciplinare di Messina, per la presentazione del volume “Nell’anima della scena” scritto a quattro mani dalla stessa Toscano con Vicky di Quattro: la storia di dieci piccoli teatri di Sicilia, gioielli dello stile e del teatro all’italiana, per i quali dieci giovani drammaturghi hanno scritto delle sceneggiature originali due delle quali sono state premiate alle Orestiadi di Gibellina e da Teatri Riflessi, quelle di Simone Corso e Miriam Aurora Scala (20/9, ore 17.30).

NELLA FOTO, Enrico Mattei